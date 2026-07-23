benevento floro flores ne convoca 27 per il ritiro di cascia

Il tecnico ha convocato 27 calciatori per il ritiro di Cascia, che inizia il 23 luglio e termina il 1° agosto 2026. La tournée pre-campionato si concluderà con un’amichevole contro il Frosinone allo stadio di Rieti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio comunica l’elenco dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Floro Flores per la tournée pre-campionato, che prenderà il via a Cascia il 23 luglio e si concluderà il 1° agosto 2026 con l’amichevole contro il Frosinone, in programma presso lo Stadio Centro Italia “Manlio Scopigno” di Rieti. Dei tanti tesserati giallorossi, non sono saliti sul torpedone Borghini (ad un passo dal Guidonia), Sena, Ferrara, Carfora, Celia e Starita oltre ai giovani Donatiello, Panzarino, Kwete, Del Gaudio e Soprano. Fuori causa anche Simonetti e Ricci che seguiranno un percorso di recupero personalizzato dai rispettivi infortuni alle ginocchia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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