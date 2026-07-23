’Ben’essere d’estate’ al Mast Ogni domenica film e gelato

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i mesi estivi, la Fondazione Mast organizza ogni domenica una rassegna che combina proiezioni cinematografiche con la somministrazione di gelato. L’iniziativa si svolge nel contesto del programma denominato ’Ben’Essere’, dedicato a promuovere il benessere attraverso eventi culturali e gastronomici. La proposta mira a offrire un’esperienza di svago e relax, con film selezionati e gusti di gelato disponibili per i partecipanti.

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Nei mesi più caldi dell’anno, la Fondazione Mast abbina al film della domenica una proposta gastronomica rinfrescante: il gelato. Così la rassegna ’ Ben’Essere. Cinema Cult d’Estate, un’oasi di socialità e freschezza’ trasforma il Mast in un luogo di incontro, di benessere e di condivisione. In una sala climatizzata, accogliente e aperta a tutti, il cinema diventa un’occasione per ritrovarsi, riscoprire capolavori che hanno segnato la storia del grande schermo e trascorrere insieme qualche ora al riparo dall’afa estiva. Ogni serata è arricchita dalla degustazione di gelato alla Mast.Caffetteria, dopo la proiezione. La programmazione, che ha preso il via con ’ Ladri di biciclette ’ di Vittorio de Sica e ’ Zabriskie Point ’ di Michelangelo Antonioni, prosegue domenica 26 luglio con ’ La finestra sul cortile ’ di Alfred Hitchcock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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