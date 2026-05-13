Meloni | Ogni volta che vengo in Aula al netto di insulti c' è ben poco

Il presidente del Consiglio ha commentato la sua presenza in Aula, affermando che, a parte insulti, ci sono poche occasioni di confronto. Durante una dichiarazione, ha sottolineato come si richieda frequentemente la sua presenza per discutere di questioni politiche, mentre il presidente del Senato ha menzionato che spesso si invoca la sua presenza per confrontarsi su temi di attualità.

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