Meloni | Ogni volta che vengo in Aula al netto di insulti c' è ben poco
Il presidente del Consiglio ha commentato la sua presenza in Aula, affermando che, a parte insulti, ci sono poche occasioni di confronto. Durante una dichiarazione, ha sottolineato come si richieda frequentemente la sua presenza per discutere di questioni politiche, mentre il presidente del Senato ha menzionato che spesso si invoca la sua presenza per confrontarsi su temi di attualità.
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in Aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica. E ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it
Meloni: Ogni volta che vengo in Aula al netto di insulti c'è ben poco
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