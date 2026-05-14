Valeria Marini ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto alcune dichiarazioni senza filtri, attirando l’attenzione del pubblico e dei media online. Durante l’intervista, ha espresso opinioni personali su aspetti della sua vita privata, suscitando reazioni sui social. Le sue parole sono state condivise e commentate in modo ampio, generando discussioni tra gli utenti che seguono le sue dichiarazioni. Nessun dettaglio è stato omesso, e le sue affermazioni sono state riportate integralmente.

Valeria Marini torna a far parlare di sé con un’intervista senza filtri che sta facendo discutere il web. La showgirl è stata ospite della nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor, il videopodcast condotto dal direttore Moreno Pisto, dove ha affrontato temi intimi e personali con la consueta spontaneità che da sempre la contraddistingue. Nel corso della lunga conversazione, la protagonista del mondo dello spettacolo italiano ha parlato apertamente della propria visione della sessualità, raccontando anche alcune esperienze vissute in prima persona. Dichiarazioni dirette che in poche ore hanno acceso il dibattito sui social e tra i fan della showgirl. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi mast*** così. E con due uomini…”. Valeria Marini senza freni, confessione oltre ogni censura

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