bella vita a scrocco

Due persone sono state trovate a vivere in una villa a circa 700 metri dal lungomare di Camaiore. Possedevano diverse società in Svizzera e Gran Bretagna e avevano trasferito 200.000 euro su un conto svizzero, ma risultavano senza beni. Le autorità hanno accertato che, nonostante le apparenze di ricchezza, non possedevano proprietà o altri patrimoni a loro nome. I dettagli sono stati riferiti dagli investigatori coinvolti nelle verifiche patrimoniali.

Vivevano in una villa a settecento metri dal lungomare di Camaiore, erano titolari di diverse società in Svizzera e in Gran Bretagna, avevano trasferito duecentomila euro in un conto elvetico, ma risultavano nullatenenti. La coppia, lei extracomunitaria e lui campano, era sconosciuta al Fisco e dal 2019 beneficiava di ogni possibile forma di sostegno assistenziale elargito dallo Stato e dagli enti locali. I due percepivano: reddito di cittadinanza, assegni sociali, esenzione dalla Tari e buoni per la mensa scolastica dei figli. Dal loro buen ritiro in Versilia esercitavano così abilmente l’arte della truffa che erano riusciti a conquistare... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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