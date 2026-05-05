sigfrido ranucci bella la vita del cronista rosso

Sigfrido Ranucci, noto giornalista televisivo, ha recentemente dichiarato di voler diventare un giornalista di sinistra in una possibile prossima vita. La sua affermazione arriva in un momento in cui ha commentato anche il suo percorso professionale e le scelte di vita legate alla carriera giornalistica. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

Basta, ho deciso: se rinasco, faccio il giornalista di sinistra. Non perché Elly Schlein mi abbia convertito sulla via del Nazareno. Tutt’altro. È mero calcolo, il mio. Vasco Rossi voleva una vita come Steve McQueen, io mi accontento di Sigfrido Ranucci. Ma che bello è. Accusi un innocente e puoi atteggiarti a vittima, insinui un sospetto infamante su un ministro e te la cavi con un buffetto, annunci una notizia inesistente e ci sono due milioni di tele-partigiani che si sintonizzano per ascoltarla. Per forza l’80 per cento dei miei colleghi è progressista. Se quello che ha fatto il conduttore di Report a Carlo Nordio lo avesse fatto uno di noi di Libero a un qualsiasi esponente del centrosinistra, ci sarebbero interrogazioni parlamentari contro di lui e cortei in piazza per chiedere alla tv pubblica di rimuoverlo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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