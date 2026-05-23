Vittorio Brumotti ha annunciato la fine della relazione con l’ex compagna, Annachiara Zoppas, dopo sette anni. Non sono state fornite motivazioni ufficiali, ma lui ha definito il loro amore come “meraviglioso” e con la “A” maiuscola. Zoppas è nota per la sua famiglia ricca e per il suo aspetto elegante. La coppia non ha comunicato dettagli sul motivo della rottura.

Vittorio Brumotti non è mai entrato nel merito delle ragioni che hanno sancito la rottura con l’ex fidanzata Annachiara Zoppas: “Le nostre strade si separano dopo 7 anni meravigliosi, un amore con la ‘A’ maiuscola”. “ Non ho mai detto nulla sulla fine della storia con Vittorio Brumotti che è finita quasi un anno fa, inizio di giugno 2017. È una storia che aveva un termine, era da molto tempo già che le cose non andavano bene. È stata una bellissima storia che però aveva un termine. ” L’anno successivo il volto tv inizia una storia con l’ereditiera Annachiara Zoppas: “ È una tosta, legge tantissimo, ama il design e come me adora viaggiare . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagna di Vittorio Brumotti, la ricca e bella Annachiara Zoppas

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