Belen Rodriguez ha subito una perdita di capelli dopo aver assunto alcuni farmaci. La showgirl ha spiegato che questo episodio fa parte di un periodo difficile caratterizzato da problemi personali. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di anni complicati, durante i quali ha affrontato vari momenti di difficoltà. La spiegazione pubblica riguarda esclusivamente un evento legato a un trattamento medico e alle sue conseguenze fisiche.

Negli ultimi anni Belen Rodriguez ha attraversato un periodo particolarmente complesso, segnato da difficoltà personali e da un percorso che lei stessa ha raccontato in più occasioni. Tra le conseguenze affrontate dalla showgirl ci sarebbe stata anche una problematica legata ai capelli, comparsa dopo l’assunzione di alcuni farmaci. La conduttrice ha deciso di parlarne apertamente con i suoi follower, spiegando di aver intrapreso un trattamento specifico per prendersi cura nuovamente della propria immagine e del proprio benessere. Una scelta arrivata dopo una fase delicata, ma anche dopo un importante cambiamento nella sua vita. Belen Rodriguez e la perdita dei capelli dovuta ai farmaci: cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen ha perso i capelli, la showgirl rivela cosa le è successo dopo aver assunto dei farmaci: gli anni difficili

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