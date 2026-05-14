N on c’è nessun amore all’orizzonte nel cuore di Belén Rodriguez, almeno per il momento. La showgirl lo ha raccontato ad Antonella Clerici, ospite della trasmissione È sempre mezzogiorno. «Sono single da due anni», ha detto Rodriguez, che dopo un momento di difficoltà è molto concentrata su se stessa e sulla sua famiglia. Belen Rodriguez: «Ho passato anni difficili, ma oggi ne esco più forte» X Leggi anche › Belén Rodriguez cambia di nuovo casa con i suoi bambini. E sogna un nuovo inizio Belen, l’essere single e la salute mentale. La showgirl ne aveva parlato di recente, ospite di Che tempo che fa, soffermandosi sulla depressione e sugli attacchi di panico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite di "È sempre Mezzogiorno", la showgirl ha raccontato di essere single da due anni e di aver ritrovato la serenità dopo momenti difficili

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