Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta dei giorni difficili e del ricovero, descrivendo un periodo di sofferenza e fragilità. La showgirl ha spiegato come abbia affrontato il momento, sottolineando il ruolo della famiglia nel suo percorso di recupero. Ha anche evidenziato la volontà di tornare ad amarsi e di ricostruire la propria serenità quotidiana, senza entrare in dettagli specifici sulla diagnosi o le circostanze.

Dopo un periodo segnato da sofferenza e fragilità, Belen Rodriguez racconta la propria rinascita, l’importanza della famiglia e la scelta quotidiana di tornare ad amarsi. Leggi anche: Belen Rodriguez torna in tv con un ruolo nuovo e sorprendente, così si riprende il sabato sera: ecco cosa farà Negli ultimi mesi Belen Rodriguez ha attraversato una fase personale particolarmente delicata, vissuta soprattutto lontano dalla consueta esposizione mediatica. La showgirl ha alternato lunghi silenzi a brevi apparizioni pubbliche, lasciando emergere soltanto alcuni segnali delle difficoltà affrontate. Il ricovero avvenuto a Milano aveva inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i fan e alimentato numerose domande sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen parla per la prima volta dei giorni difficili e del ricovero: ecco cosa ha detto la showgirl

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Belén Rodríguez, il malore in casa a Milano e il ricovero in ospedale - La volta buona 26/05/2026

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#BelenRodriguez ha affidato a Instagram un messaggio sul dolore e sulla scelta di ritrovarsi, dopo il ricovero al Policlinico di Milano del 25 maggio per accertamenti e la dimissione avvenuta il giorno successivo in buone condizioni. https://t.co/rq6BdJImap x.com

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