Xiamen sorride agli azzurri | Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cinese

A Xiamen, nel Challenge cinese di beach volley, i giocatori italiani hanno ottenuto buoni risultati nel loro debutto stagionale. Alex Ranghieri, al ritorno dopo un intervento chirurgico, ha partecipato alla competizione insieme a Manuel Alfieri. I due atleti sono riusciti ad arrivare fino agli ottavi di finale, segnando un primo passo positivo nel loro percorso stagionale. La manifestazione ha rappresentato anche il primo impegno ufficiale di Ranghieri dopo il recupero dall’intervento.

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