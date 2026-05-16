Xiamen sorride agli azzurri | Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cinese
A Xiamen, nel Challenge cinese di beach volley, i giocatori italiani hanno ottenuto buoni risultati nel loro debutto stagionale. Alex Ranghieri, al ritorno dopo un intervento chirurgico, ha partecipato alla competizione insieme a Manuel Alfieri. I due atleti sono riusciti ad arrivare fino agli ottavi di finale, segnando un primo passo positivo nel loro percorso stagionale. La manifestazione ha rappresentato anche il primo impegno ufficiale di Ranghieri dopo il recupero dall’intervento.
Debutto stagionale incoraggiante per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che hanno rgagiunto gli ottavi di finale nel Challenge di Xiamen, il torneo che segna il ritorno in campo di Alex Ranghieri dopo l’intervento chirurgico al termine della scorsa stagione. Il torneo cinese rappresentava inevitabilmente un banco di prova importante per verificare condizioni fisiche, automatismi e continuità agonistica, e le risposte arrivate fin qui sono decisamente positive. Gli italiani, testa di serie numero 5 del tabellone, hanno esordito nella Pool E superando in due set gli ucraini MoiseievSavvin, provenienti dalle qualificazioni, imponendosi con il punteggio di 21-19, 21-19. 🔗 Leggi su Oasport.it
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