La Bdl Minimotor Correggio ha annunciato di aver completato la rosa per il prossimo campionato di Serie A2 di hockey su pista. La squadra ha inserito un nuovo allenatore e ha rafforzato il gruppo con nuovi giocatori, tra cui Gabriele Holban, fratello di un giocatore già presente in rosa. La formazione ora si prepara per la stagione, con un roster completo e pronto a competere tra le squadre di livello superiore.

La Bdl Minimotor Correggio ha completato il roster in vista del prossimo campionato di Serie A2 di hockey su pista. Dopo l’arrivo del nuovo tecnico Pablo Jara che conosce a memoria l’ambiente e di tre giocatori (Gabriele Gavioli, lo spagnolo Romeu Biel e Alessandro Checchetto), la formazione correggese saluta diversi giocatori per accoglierne qualcuno dalla sempre fervida cantera. Via gli stranieri Mauro Menendez e Santiago Sala, oltre a Edoardo Righi e ad Alessio Caroli che giocheranno nella neopromossa Rotellistica Scandianese, con un cambio di sponda netto, anche perché Righi era capitano della Bdl e capocannoniere correggese della passata stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bdl, rosa completata. Sale tra i ‘grandi’. Gabriele Holban, fratello di Matteo

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