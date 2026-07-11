Da Temptation Island al Grande Fratello Vip | Gabriele e Giovanni nel mirino degli autori?

Da movieplayer.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due concorrenti di Temptation Island, Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, sono stati indicati come possibili partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Gli autori del reality stanno valutando i loro profili per eventuali inserimenti nel cast. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui loro eventuali ingaggi o sulla conferma delle partecipazioni.

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Due protagonisti di Temptation Island potrebbero approdare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip: Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso sarebbero tra i nomi osservati dagli autori del reality. Il Grande Fratello Vip torna a settembre con una nuova edizione e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti della Casa più spiata d'Italia. Tra i profili che avrebbero attirato l'attenzione degli autori ci sarebbero anche Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i loro nomi sarebbero tra quelli valutati dalla produzione del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Gabriele e Giovanni di Temptation Island al Grande Fratello Vip

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