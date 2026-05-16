La Bdl Minimotor si affida a Pablo Jara

La BDL Mini Motor Correggio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Pablo Jara come nuovo allenatore. La società ha scelto di affidarsi all’esperienza del tecnico per la prossima stagione, dopo aver concluso la precedente senza passare ai play-off promozione in A1. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle motivazioni che hanno portato alla scelta. La squadra si prepara ora alla nuova sfida di campionato con il nuovo staff tecnico.

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Non perde tempo la BDL Mini Motor Correggio che, eliminata dai play-off promozione in A1 solo pochi giorni fa, mette in atto la prima mossa: la società e il tecnico spagnolo della stagione appena conclusa, Ramon Pardo, hanno deciso di non proseguire il rapporto, con la Bdl che annuncia nel contempo l’arrivo di Pablo Jara. Per il 40enne allenatore cileno, da tanti anni in Italia, si tratta di un ritorno alla guida della prima squadra correggese; un ritorno non casuale che vuole segnare l’inizio di un nuovo percorso in casa Correggio Hockey. Da una parte l’ambizione di mantenere gli obiettivi degli ultimi anni, dall’altra la volontà di proseguire il buon percorso effettuato sin qui nel settore "under" che lo scorso anno ha conquistato il Trofeo Tiezzi, destinato alla miglior società d’Italia a livello giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bdl Minimotor si affida a Pablo Jara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos Atletico-Barcellona, Flick si affida a Yamal per la 'remuntada': pronosticoNel ritorno dei quarti di Champions League, i blaugrana ripartono dalla sconfitta per 0-2 incassata al Nou Camp: per l'impresa serve una vittoria... La Bdl a caccia della semifinale. A Viareggio per domare i PumasTutto il campionato in 50 minuti… salvo supplementari, del resto non può essere diversamente quando alla promozione si arriva ... ilrestodelcarlino.it La Bdl non riesce ancora a gioire. Sul 3-1 si fa acciuffare nel finaleLa Bdl Minimotor Correggio era in vantaggio su Pesaro a 8 minuti dalla fine della gara di Coppa Italia di Serie B di hockey su pista, ma il gol del 47enne Antonino Barberi ha portato al pareggio a 5' ... ilrestodelcarlino.it