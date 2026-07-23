La Banca centrale europea ha mantenuto invariati i tassi di interesse, con il deposito al 2,25%, il rifinanziamento principale al 2,40% e quello marginale al 2,65%. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per le possibili conseguenze di un rallentamento economico, con l’autunno che si presenta come periodo decisivo per evitare la stagflazione. La banca centrale ha comunque segnalato che il quadro economico resta sotto osservazione.

La Banca centrale europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, confermando il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,65%. Una scelta ampiamente prevista dai mercati, ma che non allontana le preoccupazioni per l’economia dell’Eurozona. Al contrario, gli analisti invitano alla prudenza: la fase più delicata potrebbe essere proprio quella che si aprirà nei prossimi mesi, quando gli effetti del rincaro dell’energia potrebbero riflettersi pienamente sull’inflazione e sulla crescita. La presidente della Bce Christine Lagarde ha ribadito che non esiste alcun percorso prestabilito per le prossime decisioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bce, tassi fermi ma cresce l’allarme: “L’autunno sarà decisivo per evitare la stagflazione”

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