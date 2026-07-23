Inflazione ed energia la Bce prende tempo | tassi fermi al 2,25%
La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando i livelli attuali dopo l’aumento di giugno. Il tasso sui depositi rimane al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione è stata comunicata dal Consiglio direttivo di Francoforte, che ha scelto di non modificare i parametri attuali.
La Banca centrale europea prende tempo e lascia fermi i tassi di interesse. Dopo il rialzo deciso a giugno, il Consiglio direttivo di Francoforte ha confermato il costo del denaro ai livelli attuali: il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%. Una decisione attesa, arrivata in una fase in cui la Bce preferisce osservare gli effetti delle tensioni internazionali sull’economia europea prima di intervenire nuovamente. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i prezzi dell’energia e il possibile impatto sull’inflazione legato alle nuove tensioni in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laverita.info
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