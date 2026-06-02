La Banca centrale europea valuta un aumento dei tassi di interesse a giugno, nonostante il settore manifatturiero europeo mostri segnali di rallentamento. La decisione dipende anche dall’assenza di novità sulla situazione in Medio Oriente, che potrebbe influenzare le politiche monetarie. La cautela rimane, ma la pressione per contrastare l’aumento dei prezzi continua a essere considerata prioritaria. La decisione finale sarà presa in base all’andamento economico e agli sviluppi geopolitici nei prossimi mesi.

La manifattura europea tira il freno. Ma non abbastanza da scuotere alle fondamenta l’atteggiamento della Bce, che in assenza di una schiarita sulla guerra in Medio Oriente pare orientata ad alzare i tassi a giugno. L’ultimo segnale arriva da Isabel Schnabel, componente del comitato esecutivo dell’istituto centrale: di fronte allo shock energetico "non possiamo più guardare oltre" come fosse temporaneo. La presa di posizione di Schnabel, considerata "falco" anche se spesso aperta a posizioni moderate nel Consiglio Bce, arriva dopo che, a maggio, sembrano evaporate le aspettative di una tregua durevole fra Israele e Usa da una parte, e l’Iran dall’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bce, cresce la spinta ad alzare i tassi: "Azione contro il rincaro dei prezzi"

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