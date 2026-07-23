PRATOVECCHIO (Arezzo) Ancora frasi choc e polemiche per Enzo Iacchetti che martedì sera – a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, durante un incontro con Andrea Scanzi nell’ambito della rassegna Naturalmente Pianoforte – ha così attaccato Orazio Schillaci, evocando le liste d’attesa nella sanità pubblica e immaginando il caso di un ministro costretto ad attendere mesi per una Tac o una risonanza magnetica: "Vorrei vedere il ministro della Salute morire prima – ha detto Iacchetti– come succede a tanti italiani". E ancora: "Sono un militante comunista", il governo sostiene Israele, mentre "i pomodori in Puglia dovrebbero raccoglierli quelli che vogliono la remigrazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Battuta (poi ritrattata) sul ministro Schillaci: "Spero che muoia aspettando una Tac"

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Iacchetti: ‘Sono militante comunista. Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac’Durante un evento a Pianoforte, un attore e conduttore televisivo ha dichiarato di essere militante comunista.