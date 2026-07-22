Iacchetti | ‘Sono militante comunista Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac’

Da imolaoggi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento a Pianoforte, un attore e conduttore televisivo ha dichiarato di essere militante comunista. In un colloquio con un giornalista, ha espresso un commento controverso su un ministro della salute, auspicando che “muoia aspettando una Tac”. Ha anche affrontato temi relativi alla politica, alla guerra in Medio Oriente e alla sanità italiana, senza fornire ulteriori dettagli o contestualizzazioni.

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L’attore e conduttore di Striscia la Notizia è intervenuto durante la rassegna Naturalmente Pianoforte, in un incontro con il giornalista Andrea Scanzi, affrontando temi politici, la guerra in Medio Oriente e la sanità italiana. Un intervento che si inserisce in una lunga serie di prese di posizione che negli ultimi mesi hanno già alimentato forti polemiche. Nel corso della serata Iacchetti ha rivendicato il proprio orientamento politico definendosi un «militante comunista» e ha rivolto dure critiche al governo guidato da Giorgia Meloni. Tra i passaggi che hanno suscitato maggiore clamore c’è quello dedicato al ministro della Salute Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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