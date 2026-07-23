Battocletti | ritorno in gara nei Campionati Italiani dopo la delusione del Golden Gala
Nadia Battocletti tornerà a gareggiare nei Campionati Italiani di atletica, che si terranno allo Stadio Ridolfi di Firenze sabato 25. La atleta, dopo aver concluso il Golden Gala con una delusione, parteciperà alla competizione nazionale. La sua presenza è molto attesa tra gli appassionati, che sperano in una buona prestazione. La manifestazione si svolgerà in due giornate, con diverse discipline in programma.
Nadia Battocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei Campionati Italiani che si svolgeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze, sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14'40"05 la sua prova nel Golden Gala, a causa di alcuni problemi fisici che l'avevano afflitta nelle settimane precedenti, non permettendole di presentarsi all'appuntamento romano della Diamond League in condizioni ottimali., La scelta successiva è stata quella di ricaricare energie fisiche e mentali al meglio, per cui l'appuntamento degli assoluti dove la fenomenale mezzofondista azzurra è iscritta sia ai 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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