Battocletti | ritorno in gara nei Campionati Italiani dopo la delusione del Golden Gala

Nadia Battocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei Campionati Italiani che si svolgeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze, sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14'40"05 la sua prova nel Golden Gala, a causa di alcuni problemi fisici che l'avevano afflitta nelle settimane precedenti, non permettendole di presentarsi all'appuntamento romano della Diamond League in condizioni ottimali., La scelta successiva è stata quella di ricaricare energie fisiche e mentali al meglio, per cui l'appuntamento degli assoluti dove la fenomenale mezzofondista azzurra è iscritta sia ai 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lyles vince nei 100 metri maschili | Diamond League di Atletica 2026

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