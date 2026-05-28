Quali sono gli italiani al Golden Gala 2026? Jacobs e Battocletti guidano un gruppo ricco

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Golden Gala 2026 si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e vedrà la partecipazione di sedici atleti italiani. Tra loro, spiccano i nomi di Jacobs e Battocletti. La manifestazione fa parte della Diamond League e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolge su varie discipline di atletica leggera, con un programma che comprende corse, salti e lanci.

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Sedici italiani parteciperanno al Golden Gala 2026, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Marcell Jacobs sarà particolarmente atteso sui 100 metri, dove incrocerà lo statunitense Noah Lyles e il botswano Letsile Tebogo, mentre Nadia Battocletti si cimenterà sui 5000 metri con l’intento di migliorare il crono di 14:23.15 siglato lo scorso anno. Andy Diaz ha già vinto due edizioni del Golden Gala e inseguirà il tris nel salto triplo, mentre nel salto in lungo non dovrebbe esserci Mattia Furlani: il Campione del Mondo si è infortunato sabato scorso a Xiamen, la situazione è meno drammatica rispetto a quanto si poteva pensare, ma difficilmente sarà della partita in tempi così rapida e allora è stato invitato Gabriele Chilà dopo il balzo da 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jacobs al Golden Gala 2026: Sono un uomo migliore e un atleta migliore.

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