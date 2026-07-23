Batterio mangia-carne nelle acque del mare l’allarme | Quando fate il bagno…

Ogni estate si riaccende il dibattito sui media riguardo alle insidie nascoste nelle acque marine, riportando in primo piano definizioni d’impatto come quella del batterio mangia-carne. Questa terminologia enfatizzata fa riferimento al Vibrio vulnificus, un microrganismo che vive in modo del tutto naturale negli ambienti costieri dove le acque dolci fluviali incontrano quelle salate del mare. Nonostante l’allarmismo generato da certi titoli, la realtà scientifica presenta un quadro decisamente più sfumato e rassicurante per la popolazione generale. La stragrande maggioranza dei bagnanti che entra in contatto con questo elemento della flora marina non sviluppa alcuna conseguenza patologica, poiché le infezioni di entità grave rimangono eventi statisticamente rari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Batterio mangia carne nei mari italiani: facciamo chiarezza

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