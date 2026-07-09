Con l’aumento delle temperature del mare nel Mediterraneo, torna l’allerta sul Vibrio vulnificus, un batterio noto come “mangia carne”. Questo batterio si trova comunemente nelle acque calde e può causare infezioni gravi, soprattutto attraverso il contatto con molluschi crudi o acqua contaminata. Le temperature elevate favoriscono la proliferazione del Vibrio vulnificus, aumentando il rischio di infezioni in chi si immerge o consuma prodotti dal mare. Non sono stati segnalati casi specifici, ma le autorità raccomandano cautela.

Con l’arrivo delle ondate di caldo e l’aumento della temperatura del mare, torna l’attenzione nel Mediterraneo sul Vibrio vulnificus, spesso definito “batterio mangia carne”. Può causare infezioni anche gravi, ma non rappresenta un pericolo generalizzato per tutti i bagnanti. I rischi maggiori riguardano persone con ferite aperte, sistema immunitario indebolito o alcune patologie croniche. Cos’è il Vibrio vulnificus Secondo quanto riportato da Euronews, questi microrganismi proliferano soprattutto dove si incontrano acqua salata e acqua dolce, in presenza di temperature elevate e salinità moderata. Il Vibrio vulnificus può trovare condizioni favorevoli in lagune, foci di fiumi, zone umide, porti, canali e tratti costieri con salinità più bassa rispetto al mare aperto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è il batterio mangia carne Vibrio Vulnificus nel Mediterraneo e i rischi

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Il batterio MANGIA-CARNE sta INFESTANDO I MARI

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