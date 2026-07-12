Il mare sta registrando temperature record, favorendo la diffusione di virus e di specie aliene come la caravella portoghese e il batterio mangia carne. Queste specie sono state avvistate in diverse aree costiere, dove si riscontrano anche un aumento della presenza di virus. Le temperature elevate favoriscono la proliferazione di organismi patogeni e di specie non native, alterando l’equilibrio degli habitat marini. I rischi includono infezioni per l’uomo e danni agli ecosistemi locali.

Il mare continua a essere una delle destinazioni preferite dell'estate, ma il cambiamento climatico e l'arrivo di nuove specie stanno modificando l'ecosistema marino, introducendo rischi che fino a pochi anni fa erano considerati marginali. Dall'aumento delle temperature dell'acqua alla diffusione di specie aliene provenienti dal Mar Rosso, sono diversi i pericoli che bagnanti, pescatori e appassionati di sport acquatici dovrebbero conoscere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo record, aumentano virus e specie aliene: dalla caravella portoghese al batterio mangia carne, dove sono e cosa si rischia

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