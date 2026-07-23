Quanto è stressante per la batteria di un’auto elettrica la ricarica rapida? Una risposta semplice e immediata non c’è. Dipende anche dal cosiddetto C-rate, o “valore C” per usare la traduzione italiana, un valore che in genere i produttori non dichiarano. Facciamo un esempio numerico, valido però sulla carta e in linea di principio: i produttori di auto elettriche, infatti, tramite il software di gestione di batteria e ricarica (il Bms), mantengono il processo nei confini di sicurezza e sostenibilità a lungo termine per le batterie, che possono così essere garantite per un certo numero di anni e di chilometri. La ricarica a 300 kW di una batteria da 50 kWh e di una da 100 kWh, a parità di chimica e tecnologia delle celle, è molto più stressante e potenzialmente più usurante per la prima che per la seconda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batterie auto elettriche: cos'è il fattore C e perché nessuno lo dichiara

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Auto Elettriche: i DIFETTI di cui nessuno parla!

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