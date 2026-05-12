Negli ultimi tempi, si parla molto di batterie al sodio come possibile soluzione per ridurre i costi delle auto elettriche. La tecnologia delle batterie non rappresenta più un ostacolo, ma il prezzo delle vetture rimane elevato rispetto ai veicoli tradizionali. Questa differenza di costi è l’aspetto centrale che limita ancora la diffusione delle auto elettriche sul mercato di massa.

Il problema delle auto elettriche non è mai stato la tecnologia. È sempre stato il prezzo. Da anni sentiamo la stessa storia: le EV sono il futuro, ma costano ancora troppo. Il litio è volatile, la filiera è concentrata in pochi paesi, e ogni volta che i prezzi sembrano scendere, arriva qualcosa a farli risalire. Nel solo arco tra giugno 2025 e aprile 2026, il carbonato di litio in Cina è aumentato di quasi il 190%. Chi costruisce batterie lo sa bene: dipendere dal litio significa dipendere da una materia prima imprevedibile. Ma qualcosa sta cambiando. E il cambiamento ha un nome poco glamour: sodio. CATL — il più grande produttore di batterie al mondo — ha avviato la produzione di massa delle sue batterie agli ioni di sodio.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Batterie al sodio: la tecnologia che renderà più economiche le auto elettriche

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Le BATTERIE AL SODIO cambieranno tutte le Auto Elettriche

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