Batista ha dichiarato che preferirebbe tornare a vivere in povertà piuttosto che riprendere a lottare. La leggenda della WWE, molto amata in Italia durante il suo periodo di massimo successo nel wrestling, ha parlato della possibilità di un suo ritorno sul ring in un’intervista recente. Non sono state fornite indicazioni su eventuali piani futuri, ma il suo commento ha acceso l'interesse tra i fan.

La leggenda della WWE Batista, mai dimenticato dai fan italiani, specie durante il periodo di boom del wrestling in Italia, è tornato a parlare in un’intervista, in cui ha affrontato numerosi temi, tra cui uno a cui sicuramente tantissimi fan si sono sempre interessati, ovvero il suo futuro, e se tornerà mai a fare wrestling. Ormai pienamente concentrato sulla carriera di attore ad Hollywood, Batista si è ritirato a WrestleMania 35 nel 2019, dopo aver perso il suo ultimo match contro il suo mentore Triple H. Durante la sua recente apparizione al Live Fierce Podcast, Batista ha dichiarato che la gente gli chiede sempre se prevede di tornare a lottare prima o poi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Batista: “Piuttosto che tornare a lottare torno ad essere povero”

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