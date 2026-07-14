L'ex calciatore e allenatore ha dichiarato che, con Maldini e Leonardo in nazionale, si sente molto più fiducioso riguardo al futuro del calcio italiano. Questa affermazione si riferisce alla presenza di due figure di rilievo nel settore, considerate fondamentali per il rilancio della squadra nazionale. Le parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, sottolineando l'importanza di queste figure per il settore. La dichiarazione si inserisce in un momento di attesa per le prossime competizioni e sviluppi sportivi.

Il futuro del calcio italiano ha deciso di ripartire da due nomi molto importanti, capaci di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi e di tutti gli appassionati di questo sport. Gli arrivi di Paolo Maldini, nel ruolo di direttore tecnico e presidente del club Italia, e di Leonardo, nelle vesti di advisor, hanno incassato una bellissima promozione da parte di un maestro d'eccezione: Fabio Capello. Milan, senti Capello: "Maldini e Leonardo in nazionale? Sono molto contento". Intervistato dei microfoni della Gazzetta dello Sport, lo storico ex allenatore del Milan e della nazionale italiana si è detto molto entusiasta di questo nuovo doppio ritorno, convinto che la loro competenza sia l'unica vera medicina per provare a rilanciare il mondo azzurro: > «Ne sono davvero molto contento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Capello: "Con Maldini e Leonardo in Nazionale torno ad essere molto fiducioso"

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Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale, con lui LeonardoPaolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia.

Temi più discussi: Capello: Paolo e Leo perfetti, daranno identità. Ma non facciamo l'errore di valutarli nell'immediato; Capello: Maldini e Leonardo già top al Milan, li aspetta lavoro immenso; Capello: Maldini ha carisma. Ha vinto ed è stato importante ovunque; Capello: Maldini e Leonardo, con loro torno a essere fiducioso. Paolo dev’essere libero….

Nel 2017, R. Amorim ha detto: Quando ero bambino adoravo guardare Benfica e Milan. Ricordo di aver visto le registrazioni del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic. I miei sogni d'infanzia erano giocare per Benfica e Milan. Ho realizzato il mio reddit

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