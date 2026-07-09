Christian Pulisic ha dichiarato che si sente più efficace come elemento di supporto in squadra piuttosto che come protagonista principale. La sua partecipazione alla Coppa del Mondo ha mostrato questa preferenza, evidenziando un ruolo più di inserimento che di comando. La comunicazione è stata riportata da un sito inglese, che ha pubblicato un articolo dettagliato sulla sua esperienza. Il testo originale è disponibile tramite link alla fine dell’articolo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Christian Pulisic è il volto del calcio statunitense da quasi un decennio. Ha prodotto momenti memorabili, segnato dozzine di gol e giocato regolarmente per alcuni dei più grandi club europei. Chiaramente, Pulisic è tra i più grandi giocatori americani di sempre. È tempo, tuttavia, di parlare di cosa è e cosa non è. Se la deludente Coppa del Mondo 2026 dell’USMNT ha dimostrato qualcosa, è che Pulisic non è il tipo di giocatore in grado di definire costantemente le partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Coppa del Mondo di Christian Pulisic ha chiarito che è più adatto a essere un pezzo complementare piuttosto che un punto focale

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