Le imprese delle province di Latina e Frosinone hanno fino al 7 ottobre 2026 per presentare domanda di adesione alle Zone Franche Doganali intercluse nel basso Lazio. La proroga permette alle aziende di partecipare a questa opportunità di insediamento, che riguarda le aree designate nella regione. La data limite è stata estesa rispetto alla precedente scadenza, offrendo più tempo per completare le procedure di candidatura.

Le imprese delle province di Latina e Frosinone hanno tempo fino al 7 ottobre 2026 per candidarsi all’insediamento nelle future Zone Franche Doganali intercluse del basso Lazio. Con la Determinazione del 7 luglio 2026 della Direzione Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, pubblicata sul Burl del 09 luglio, la Regione Lazio ha infatti deciso di riaprire i termini dopo la scadenza dell’avviso pubblico dello scorso Aprile. L’iniziativa, arrivata dopo un’ampia partecipazione a seguito della prima determina pubblicata, conferma l’interesse del sistema produttivo verso uno strumento destinato a rafforzare la competitività del territorio e ad attrarre nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Basso Lazio, prorogata al 7 ottobre l’adesione per le imprese alle Zone Franche Doganali

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