Circolo Arci Zu Zerbini Chiastra | Le regole valgono per tutti Basta zone franche nei circoli vicini al sistema Pd

Il Consiglio comunale ha discusso una mozione presentata da Virginia Chiastra, basata su diverse segnalazioni dei residenti dell’Oltretorrente. La mozione riguarda il circolo Arci Zu Zerbini, situato in un immobile di proprietà comunale in Piazzale Rondani. La richiesta evidenzia la necessità di applicare le stesse regole a tutti, senza zone franche nei circoli vicini al sistema politico locale.

Parte dalle numerose segnalazioni dei residenti dell’Oltretorrente la mozione presentata in Consiglio comunale da Virginia Chiastra sul circolo Arci Zu Zerbini, ospitato in un immobile di proprietà comunale in Piazzale Rondani. Da mesi cittadini e famiglie del quartiere denunciano disagi continui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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