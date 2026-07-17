Cinquecento agenti delle forze dell’ordine e cento della Polizia locale stanno effettuando questa sera controlli straordinari nel centro di Milano. Il governo ha annunciato una linea di tolleranza zero sulle zone franche, assicurando che lo Stato coprirà le forze impegnate. Le operazioni mirano a rafforzare la presenza e la prevenzione contro attività illegali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui luoghi o le modalità delle operazioni.

Cinquecento uomini e donne delle forze dell’ordine, affiancati da cento agenti della Polizia locale, saranno impegnati questa sera a Milano nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Le operazioni si concentreranno in particolare sulle stazioni della metropolitana e nei quartieri periferici. A Roma, invece, circa 150 agenti torneranno a presidiare l’area del Colosseo. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta per salutare gli agenti coinvolti nelle attività di sicurezza "Alto Impatto" nelle due città. "Vogliamo difendere tutti i quartieri periferici e dare il segnale che non esistono zone franche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni agli agenti: "Tolleranza zero sulle zone franche, lo Stato vi copre le spalle"

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