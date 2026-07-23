Le principali organizzazioni del basket italiano hanno avviato un tavolo di confronto per discutere una possibile riforma del sistema. L’obiettivo è affrontare questioni legate a giovani, sostenibilità e futuro dei campionati nazionali. La Federazione, la Lega Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro collaborano in modo congiunto per analizzare le modalità di intervento e le strategie di sviluppo del settore. La discussione riguarda le linee guida e le proposte per migliorare l’organizzazione e la crescita del basket nel paese.

Il basket italiano prova a disegnare il proprio futuro partendo da un confronto comune. Federazione Italiana Pallacanestro, Legabasket Serie A e Lega Nazionale Pallacanestro hanno infatti deciso di aprire un tavolo tecnico per affrontare i temi di una possibile riforma complessiva del sistema cestistico nazionale. L’obiettivo è trasformare in un percorso operativo il dialogo avviato negli ultimi mesi, coinvolgendo tutte le componenti del movimento nella definizione di un progetto condiviso. Sul tavolo ci saranno alcuni dei temi più delicati per il basket italiano. La priorità è individuare strumenti che possano garantire una maggiore... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket italiano, parte il tavolo per la riforma: al centro giovani, sostenibilità e futuro dei campionati

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