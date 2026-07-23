Basket riforma del sistema | concordato un tavolo tecnico Fip Lba e Lnp

La Federazione italiana pallacanestro, la Lega basket Serie A e la Lega nazionale pallacanestro hanno deciso di istituire un tavolo tecnico. L’obiettivo è esaminare i dettagli di una potenziale riforma del sistema del basket italiano e confrontare le rispettive posizioni, esigenze e obiettivi. La decisione è stata presa di comune accordo tra le tre organizzazioni, senza indicare tempistiche precise o ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

La Federazione italiana pallacanestro (Fip), la Lega basket Serie A (Lba) e la Lega nazionale pallacanestro (Lnp) hanno concordato l'apertura di un tavolo tecnico per analizzare i contenuti di una possibile riforma del sistema del basket italiano e confrontare visioni, esigenze e finalità delle singole parti. L'iniziativa segue le interlocuzioni in atto già da diversi mesi e vuole dare un seguito operativo al dialogo avviato. Al centro del confronto le strategie per lo sviluppo del movimento cestistico italiano, la sostenibilità economico-finanziaria dei club e la valorizzazione dei giovani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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