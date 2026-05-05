Abbiamo parlato con un rappresentante di un'azienda specializzata in imballaggi alimentari per approfondire le questioni legate alla sostenibilità. Nel corso dell’intervista, sono stati affrontati i temi della raccolta differenziata dei rifiuti domestici e delle strategie adottate dall’azienda per ridurre l’impatto ambientale. Sono state fornite informazioni sulle pratiche quotidiane e sulle iniziative in corso per promuovere comportamenti più responsabili.

Abbiamo intervistato Lorenzo Nannariello, che lavora nell’azienda Tetra Pak, per capire meglio i temi legati alla sostenibilità e la necessità di praticare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Nannariello, quale mansione svolge in Tetra Pak e perché ha deciso di accettare questo lavoro? "Mi occupo dello sviluppo della raccolta differenziata di tutto il territorio nazionale. L’ho scelto per lanciare questo progetto di sostenibilità che abbiamo intrapreso". Qual è la parte più difficile del suo lavoro e quale l’aspetto che apprezza maggiormente? "La parte più difficile è conseguire i risultati attesi. La cosa più divertente è invece avere relazioni con altre persone non italiane e che svolgono altre mansioni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sostenibilità al centro : "Il futuro lo decidiamo oggi"

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