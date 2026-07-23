basket il sorprendente dream pisa cerca conferme nella dr2 della prossima stagione

Il DREAM Pisa ha concluso la sua prima stagione nella Divisione Regionale 2 al quinto posto. La squadra si prepara ora alla prossima stagione, con l’obiettivo di confermare i risultati ottenuti. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto all’anno precedente e si sta allenando per affrontare il campionato 2026-2027. Non sono stati annunciati cambiamenti significativi nello staff o nella rosa. La preparazione prosegue in vista dell’inizio del nuovo torneo.

Pisa, 23 luglio 2026 – Terminata la sua prima stagione nel campionato di Divisione Regionale 2 con un sorprendente quinto posto, al termine della regular season, che ha permesso l’accesso ai play-off, per un quarto di finale perso in due tirate partite con Volterra, il DREAM Basket Pisa riparte con rinnovato slancio, consolidando team, staff tecnico e organizzazione, in vista di una stagione che si preannuncia almeno all’altezza della precedente. . LA DIRIGENZA – La società del presidente Matteo Gorini che ha registrato, nella passata stagione, l'aumento dei tesserati e la partecipazione, per la prima volta nella giovane storia del sodalizio, ai campionati di Divisione Regionale 2 e under 15 gold, fa un passo avanti, con l’ingresso di Claudio Magnani nel ruolo di coordinatore della prima squadra e dell'under 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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14.04.26 - Dream vs Lucca U17

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