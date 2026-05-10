Basket finisce il cammino ai play-off di DR2 per il DREAM Pisa in gara2 con Volterra

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cammino del DREAM Basket Pisa nei playoff si ferma con una sconfitta nella gara2 contro l’AutoEtruria Basket Volterra. La partita si è conclusa con il punteggio di 64-66 dopo un match molto combattuto, disputato fino all’ultimo possesso. La sfida si è svolta sul campo di Pisa e ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, portando a una conclusione stretta e appassionante della serie.

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Pisa, 10 maggio 2026 – Si chiude con una sconfitta, al termine di una bellissima gara 2 dei play-off, la stagione del DREAM Basket Pisa, che cede sul proprio campo all’AutoEtruria Basket Volterra per 64-66, allo scadere di una sfida intensa, combattuta e giocata fino all’ultimo possesso. I ragazzi del presidente Gorini, per la prima volta in Divisione Regionale 2, hanno dimostrato nella regular season di poter giocare alla pari con tutti, confermando questo atteggiamento anche ai play-off, persi di misura contro un’avversaria esperta come Volterra.. LA CRONACA - L’avvio è positivo per gli uomini di Paganucci, che mettono in campo buona intensità e chiudono avanti in volata il primo quarto ( 18-17 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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