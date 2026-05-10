Basket finisce il cammino ai play-off di DR2 per il DREAM Pisa in gara2 con Volterra

Il cammino del DREAM Basket Pisa nei playoff si ferma con una sconfitta nella gara2 contro l’AutoEtruria Basket Volterra. La partita si è conclusa con il punteggio di 64-66 dopo un match molto combattuto, disputato fino all’ultimo possesso. La sfida si è svolta sul campo di Pisa e ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, portando a una conclusione stretta e appassionante della serie.

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Pisa, 10 maggio 2026 – Si chiude con una sconfitta, al termine di una bellissima gara 2 dei play-off, la stagione del DREAM Basket Pisa, che cede sul proprio campo all’AutoEtruria Basket Volterra per 64-66, allo scadere di una sfida intensa, combattuta e giocata fino all’ultimo possesso. I ragazzi del presidente Gorini, per la prima volta in Divisione Regionale 2, hanno dimostrato nella regular season di poter giocare alla pari con tutti, confermando questo atteggiamento anche ai play-off, persi di misura contro un’avversaria esperta come Volterra.. LA CRONACA - L’avvio è positivo per gli uomini di Paganucci, che mettono in campo buona intensità e chiudono avanti in volata il primo quarto ( 18-17 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, finisce il cammino ai play-off di DR2 per il DREAM Pisa, in gara2 con Volterra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede a Volterra, in gara1 dei play-off di DR2Pisa, 4 maggio 2026 – Si apre con una sconfitta l’esperienza dei play-off di Divisione Regionale 2, per il DREAM Basket Pisa, che cade sul campo di... Basket, al via per le pisane i play-off in DR2, con Volterra-DREAM e Liburnia-GMVPisa, 29 aprile 2026 – Terminata la regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le due pisane DREAM Basket e GMV si sono... Argomenti più discussi: Domenica a Trieste finisce l'avventura Vanoli, un modello che ha sorpreso l'Italia del basket; I Baskérs cadono con l'onore delle armi: Lucca passa al PalaGiorgini, ma per Forlimpopoli è una stagione da record; Finisce male la stagione della SuperConveniente Ragusa, è già fuori dai play off; Vasto Basket ko in Gara 1: Casale Monferrato ribalta tutto nella ripresa -.