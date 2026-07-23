Un'auto ha investito una ragazza di 22 anni a Bari Sardo, schiacciandola contro una parete rocciosa. Dopo l’incidente, il conducente è fuggito mentre i presenti si sono messi all'inseguimento. Il fratello minore della vittima è riuscito a raggiungerlo e lo ha colpito con un coltello. La ragazza è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

A Bari Sardo bastano pochi minuti perché un investimento si trasformi in un omicidio. Una ragazza viene travolta da un’auto e schiacciata contro una parete rocciosa; chi è con lei si lancia all’inseguimento del conducente. Poco dopo, in via Leonardo da Vinci, Simone Concas, 19 anni, viene colpito mortalmente a coltellate. Nella notte i carabinieri fermano il fratello minorenne della giovane investita, ora gravemente indiziato del delitto. È questa la ricostruzione alla quale stanno lavorando gli investigatori dopo le prime ore segnate da testimonianze frammentarie e versioni contrastanti. Gli accertamenti hanno infatti ribaltato il quadro emerso subito dopo l’aggressione, quando si era ipotizzato che Concas fosse stato travolto insieme alla ragazza e poi accoltellato dal conducente dell’automobile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bari Sardo, investe una 22enne e fugge: il fratello minorenne lo raggiunge e lo accoltella

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