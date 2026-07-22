Bari Sardo investe con l’auto una coppia e poi accoltella a morte il ragazzo

Un giovane di 19 anni è stato ucciso a coltellate questa sera a Bari Sardo, in Ogliastra, dopo essere stato investito da un’auto. La vittima è un ragazzo, e l’episodio è avvenuto in strada. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto ha investito la coppia e successivamente ha colpito a morte il ragazzo con un coltello. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un’auto. Secondo i primi riscontri, l’aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L’intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza che era assieme alla vittima è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. 🔗 Leggi su Open.online

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