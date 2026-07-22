A Bari Sardo, un giovane di 25 anni è stato investito e successivamente accoltellato a morte da un automobilista. L’incidente è avvenuto mentre la vittima si trovava con una ragazza. Dopo averlo investito, l’uomo ha usato un’arma da taglio contro di lui, provocandone la morte. Sul luogo sono in corso le ricerche del presunto aggressore.

Un automobilista ha prima investito un ragazzo di 25 anni e poi lo ha accoltellato uccidendolo: è successo a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Dopodiché sarebbe sceso dalla macchina e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello, fino alla morte. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per il giovane. La ragazza che era insieme alla vittima, invece, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe. E si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Il 25enne ucciso si chiamava Simone Concas, 19 anni, di Bari Sardo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bari Sardo, investe un 25enne e poi lo accoltella a morte: caccia al killer

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