Bari Palazzo Mincuzzi torna a vivere | a fine luglio riapre Benetton

Riapre il 31 luglio il negozio Benetton a Bari e torna ad occupare i locali lasciati quasi due anni fa all’interno di Palazzo Mincuzzi. La novità, visibile ad occhio nudo in questi giorni, dato che le vetrine dell’ex negozio Benetton sono tornate ad animarsi con immagini della società veneta e la scritta coming soon, è stata accolta con pareri discordanti dai baresi. Da una parte ci sono i cittadini che vedono questa apertura come una cosa positiva, sia per il commercio barese, che per lo storico palazzo, rimasto tristemente vuoto negli ultimi anni, trasmettendo una sensazione di tristezza a chiunque si avvicinasse a quell’angolo di via Sparano con via Putignani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Bari, riapre palazzo Mincuzzi: torna il marchio Benetton dal 31 luglio x.com

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