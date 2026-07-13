Palazzo Berzieri a Salsomaggiore è stato riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. L’edificio, simbolo della città, ora ospita nuovamente spazi dedicati al benessere e al turismo. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio storico e a favorire l’afflusso di visitatori, contribuendo a una ripresa economica locale. L’intervento ha interessato le strutture interne ed esterne, con l’obiettivo di preservare l’aspetto originale e migliorare la fruibilità.

Ci sono edifici che raccontano l'identità di una città. E poi ci sono quelli che, una volta restituiti alla collettività, possono diventare il motore di una nuova stagione di sviluppo. A Salsomaggiore Terme, il recupero di Palazzo Berzieri va in questa direzione: uno dei capolavori del Liberty italiano torna oggi protagonista grazie al progetto di QC Terme, che ha restaurato e valorizzato uno dei luoghi più rappresentativi della città, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio storico, benessere e rilancio turistico. Il complesso, costruito all'inizio del Novecento, celebre per le sue decorazioni, i mosaici e gli ambienti monumentali, è stato oggetto di un importante intervento di recupero che ha mantenuto intatta la sua identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salsomaggiore riparte dal suo simbolo: Palazzo Berzieri torna a vivere tra storia, benessere e turismo

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