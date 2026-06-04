La mobilità è pronta a ripartire Il 7 settembre riapre la linea La Seregno-Carnate torna a vivere

C’è una data che segna la ripartenza per la mobilità della Brianza: 7 settembre. Da quel giorno tornerà operativo il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Seregno–Carnate (R15), interrotto nei mesi scorsi per le attività legate ai cantieri di Pedemontana. La conferma è arrivata da Palazzo Lombardia alla fine del tavolo tecnico convocato per fare il punto sulle ricadute della sospensione della linea S7 Milano–Monza–Molteno–Lecco, interessata dai lavori tra Triuggio e Villasanta. A comunicarlo è stato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, che ha parlato di "un risultato importante, frutto del confronto con i territori e delle verifiche tecniche di Rfi e Trenord ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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