La mobilità è pronta a ripartire Il 7 settembre riapre la linea La Seregno-Carnate torna a vivere
Il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Seregno–Carnate riprenderà il 7 settembre dopo essere stato sospeso nei mesi scorsi. La riapertura segue le attività di cantierizzazione legate alla Pedemontana. La linea, che collega le due località della Brianza, tornerà operativa per il trasporto dei passeggeri. La ripresa è prevista senza interruzioni o modifiche agli orari precedenti. La riattivazione si inserisce in un intervento più ampio di ripristino delle linee ferroviarie nella zona.
C’è una data che segna la ripartenza per la mobilità della Brianza: 7 settembre. Da quel giorno tornerà operativo il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Seregno–Carnate (R15), interrotto nei mesi scorsi per le attività legate ai cantieri di Pedemontana. La conferma è arrivata da Palazzo Lombardia alla fine del tavolo tecnico convocato per fare il punto sulle ricadute della sospensione della linea S7 Milano–Monza–Molteno–Lecco, interessata dai lavori tra Triuggio e Villasanta. A comunicarlo è stato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, che ha parlato di "un risultato importante, frutto del confronto con i territori e delle verifiche tecniche di Rfi e Trenord ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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