Bari il 31 luglio a Palazzo Mincuzzi riapre Benetton | il celebre marchio veneto ritorna nel punto vendita di via Sparano

Il 31 luglio riapre a Bari il negozio Benetton di via Sparano, dopo due anni di chiusura e lavori di ristrutturazione. Il punto vendita, situato nel palazzo Mincuzzi, torna in gestione diretta del marchio veneto. La riapertura segna il ritorno del negozio nel centro commerciale, con un nuovo allestimento e prodotti aggiornati. La ristrutturazione ha interessato l’intera sede, che ora si presenta rinnovata e pronta a riprendere l’attività commerciale.

Benetton tornerà a Palazzo Mincuzzi il 31 luglio. Dopo due anni di chiusura e i lavori di ristrutturazione, il gruppo veneto si prepara a riattivare lo storico punto vendita di via Sparano, questa volta attraverso una gestione diretta.I preparativi sono ormai visibili dall’esterno. Le luci dell’edificio sono state riaccese, l’ingresso è accessibile e sulle vetrine compare la scritta «Opening soon», mentre la serranda resta ancora parzialmente abbassata. Per il centro di Bari si tratta del recupero di uno degli spazi commerciali più riconoscibili del quartiere murattiano. Palazzo Mincuzzi, con la facciata liberty e la posizione all’incrocio con via Putignani, rappresenta da decenni uno dei simboli del passeggio lungo via Sparano. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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Bari, Benetton riapre a Palazzo Mincuzzi: tornano le vetrine in via Sparano

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Bari, riapre palazzo Mincuzzi: torna il marchio Benetton dal 31 luglio x.com

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