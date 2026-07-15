realco riapre il punto vendita rinascita nel segno di conad

A inizio giugno, Conad Nord Ovest e Conad Centro Nord hanno partecipato insieme all’acquisto di alcuni supermercati tra Toscana ed Emilia, appartenenti alla società cooperativa emiliana Realco. Successivamente, il punto vendita di Realco è stato riaperto con il marchio Conad, segnando una ripresa delle attività.

Risale ai primi di giugno la partecipazione congiunta di Conad Nord Ovest e di Conad Centro Nord all’operazione di acquisizione di un lotto di supermercati, fra Toscana ed Emilia, del gruppo Realco, storica società cooperativa emiliana. Concluso l’iter burocratico, in Conad Nord Ovest prende il via il percorso di ingresso dei negozi ex Realco, nella rete di vendita Conad. A partire dal 23 luglio, infatti, riapriranno i cinque negozi ex Realco di Modena e Bologna, di cui uno nel capoluogo emiliano, due sotto la Ghirlandina, in Via Cavour e Via S. G. Bosco, e gli altri a Medolla e Bomporto. Dopo un breve periodo di chiusura i negozi riapriranno con una nuova insegna Conad riqualificati, efficientati e innovati: in particolare quello di Bologna in via San Pio V, 7, riaprirà i battenti il 4 agosto con insegna Conad City. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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