Barchino affonda davanti a Pellestrina morto Jonny Vido | il cugino si salva e lancia l' allarme

Notizia in breve

Alle 2.50 di questa notte, un barchino di circa 5 metri si è rovesciato davanti all’isola di Pellestrina, vicino a Ca’ Roman. Un uomo, identificato come Jonny Vido, è morto nell’incidente. Il suo cugino, che si trovava a bordo, è riuscito a salvarsi e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Vido non c’era più nulla da fare.