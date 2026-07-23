Barchino affonda davanti a Pellestrina morto Jonny Vido | il cugino si salva e lancia l' allarme
Alle 2.50 di questa notte, un barchino di circa 5 metri si è rovesciato davanti all’isola di Pellestrina, vicino a Ca’ Roman. Un uomo, identificato come Jonny Vido, è morto nell’incidente. Il suo cugino, che si trovava a bordo, è riuscito a salvarsi e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Vido non c’era più nulla da fare.
VENEZIA - Incidente in zona Ca' Roman, uno scafo di 5 metri si inabissa: morto un uomo, Jonny Vido. L'incidente Alle ore 2.50 di questa notte, 23 luglio, la Guardia costiera di Venezia veniva allertata dai carabinieri di Pellestrina circa un cittadino in evidente stato confusionale che denunciava un avvenuto sinistro nautico in zona Ca’ Roman. Lo stesso sarebbe stato a bordo del mezzo incidentato assieme ad un cugino, Jonny Vido, del quale non era in grado di riferire lo stato di salute. Subito la sala operativa della Capitaneria di porto ha allertato la dipendente motovedetta CP 826 di stanza a Chioggia per coordinare le ricerche. Sono stati, altresì, allertati i vigili del fuoco, per il dispiegamento di personale subacqueo e guardia di finanza al fine di poter coordinare un mezzo aereo per il pattugliamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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