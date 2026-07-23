Barchino affonda davanti a Pellestrina morto Gionni Vido | il cugino si salva e lancia l' allarme
Alle 2.50, un barchino di 5 metri si è capovolto davanti a Pellestrina, in zona Ca' Roman. Un uomo è morto, identificato come Gionni Vido. Il suo cugino, presente a bordo, si è salvato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La barca si è affondata poco dopo l'incidente.
VENEZIA - Incidente in zona Ca' Roman, uno scafo di 5 metri si inabissa: morto un uomo, Gionni Vido. L'incidente Alle ore 2.50 di questa notte, 23 luglio, la Guardia costiera di Venezia veniva allertata dai carabinieri di Pellestrina circa un cittadino in evidente stato confusionale che denunciava un avvenuto sinistro nautico in zona Ca’ Roman. Lo stesso sarebbe stato a bordo del mezzo incidentato assieme ad un cugino, Gionni Vido, del quale non era in grado di riferire lo stato di salute. Subito la sala operativa della Capitaneria di porto ha allertato la dipendente motovedetta CP 826 di stanza a Chioggia per coordinare le ricerche. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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