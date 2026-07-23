Barchino affonda davanti a Pellestrina morto Gionni Vido | il cugino si salva e lancia l' allarme

Notizia in breve

Alle 2.50, un barchino di 5 metri si è capovolto davanti a Pellestrina, in zona Ca' Roman. Un uomo è morto, identificato come Gionni Vido. Il suo cugino, presente a bordo, si è salvato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La barca si è affondata poco dopo l'incidente.