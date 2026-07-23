Alle 2.50 di questa notte, la Guardia costiera riceveva l'allarme da parte di un uomo in stato confusionale che segnalava un incidente nautico a Ca’ Roman. Un barcone di circa 5 metri si è inabissato davanti a Pellestrina, provocando la morte di un uomo. Il cugino sopravvissuto ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto salvare l’uomo disperso.

VENEZIA - Incidente in zona Ca' Roman, uno scafo di 5 metri si inabissa: morto un uomo. L'incidente Alle ore 2.50 di questa notte, 23 luglio, la Guardia costiera di Venezia veniva allertata dai carabinieri di Pellestrina circa un cittadino in evidente stato confusionale che denunciava un avvenuto sinistro nautico in zona Ca’ Roman. Lo stesso sarebbe stato a bordo del mezzo incidentato assieme ad un cugino, del quale non era in grado di riferire lo stato di salute. Subito la sala operativa della Capitaneria di porto ha allertato la dipendente motovedetta CP 826 di stanza a Chioggia per coordinare le ricerche. Sono stati, altresì, allertati i vigili del fuoco, per il dispiegamento di personale subacqueo e guardia di finanza al fine di poter coordinare un mezzo aereo per il pattugliamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Barchino affonda davanti a Pellestrina, morto un uomo: il cugino si salva e lancia l'allarme

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