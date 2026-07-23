Nella notte, un barchino di circa cinque metri si è capovolto nelle acque di Ca’ Roman, davanti a Pellestrina. Jonny Vido, 40 anni, è morto annegato. Il suo cugino, che si trovava a bordo, è riuscito a salvarsi e ha dato l’allarme. La salma di Vido è stata recuperata, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia nella notte nelle acque di Ca’ Roman, davanti a Pellestrina, dove un barchino di circa cinque metri è affondato causando la morte di Jonny Vido, 40 anni. A lanciare l’allarme è stato il cugino, che era con lui a bordo ed è riuscito a salvarsi, raggiungendo la terraferma in evidente stato confusionale. Le ricerche, coordinate dalla Guardia costiera con il supporto di vigili del fuoco e Guardia di finanza, si sono concluse all’alba con il recupero del corpo dell’uomo. Sono ora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente nautico. Secondo quanto ricostruito, alle 2.50 del 23 luglio i carabinieri di Pellestrina hanno segnalato alla Guardia costiera la presenza di un uomo che riferiva di un sinistro avvenuto in mare nella zona di Ca’ Roman. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Barchino affonda a Pellestrina, muore Jonny Vido: il cugino si salva e dà l’allarme

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