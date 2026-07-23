Barcellona vandalizzato il murales di Ferran Torres Motivazioni politiche dietro il gesto

Da derbyderbyderby.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un murales rappresentante Ferran Torres mentre bacia la Coppa del Mondo, realizzato dall'artista TvBoy, è stato danneggiato pochi giorni dopo essere stato completato. Il gesto di vandalismo sembra essere motivato da ragioni politiche, secondo le prime ricostruzioni. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata, e le autorità stanno indagando sull’episodio.

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Un murales, raffigurante Ferran Torres baciare la Coppa del Mondo e realizzato da TvBoy, è stato vandalizzato e rovinato pochi giorni dopo la sua creazione. Stando a quanto riportato da A Bola, le motivazioni dietro tale atto sono di natura politica. Murales in onore di Ferran Torres deturpato caption id="attachment438902" align="alignnone" width="1024" ELCHE, SPAGNA - 11 OTTOBRE: Ferran Torres della Spagna sbaglia un calcio di rigore durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Georgia allo stadio Manuel Martínez Valero, l'11 ottobre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Florencia Tan JunGetty Images)caption Il gol di Ferran Torres ha regalato la gioia sportiva più grande della storia recente a tutti gli spagnoli. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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